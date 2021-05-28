Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğleden itibaren Edirne, Kırklareli ve Sakarya çevreleri ile akşamdan itibaren bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların bölgenin doğusunda biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.