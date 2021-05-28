Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup yabancı uyruklunun olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 10 göçmeni bota alarak kurtardı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.