Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan geri itti, 10 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup yabancı uyruklunun olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 10 göçmeni bota alarak kurtardı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan
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