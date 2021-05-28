İstanbul'da D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkiinde bir motosiklet arıza yaptığı için yol kenarında bekleyen otomobile çarptı. Sürücü, motosikletten fırladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü, ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.