Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Banyoda bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Mustafa, Emine ve Özge Meriç ile Şeyda Bostancı, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Emine Meriç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
Sıradaki Haber
Ataşehir'de bina yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz