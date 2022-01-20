Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te donmak üzere olan 5 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te kar yağışı nedeniyle otomobilde mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan 5 kişi kurtarıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde, Mehmet Ulaş idaresindeki otomobil kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, donma tehlikesi geçiren sürücü ile araçta bulunan 4 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Yolu açan ekipler, kurtardıkları kişileri 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Ekipler, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Siirt
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