Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince oksijen tedavisi uygulandı.

Alevlerin büyük bölümünü sardığı evde hasar oluştu. Yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.