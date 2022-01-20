Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de bina yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ataşehir'de 5 katlı apartmanın ikinci katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince oksijen tedavisi uygulandı.
Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince oksijen tedavisi uygulandı.
Alevlerin büyük bölümünü sardığı evde hasar oluştu. Yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.
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