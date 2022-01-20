Kan, ertelenemez bir ihtiyaç. Böylesine önemli bir görevi yerine getiren Türk Kızılay'dan önemli bir çağrı geldi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vatandaşlara "Ulusal kan stoklarımız azaldı, hastalarımızın kan ihtiyacı arttı. Ağır kış şartları ve pandemi nedeniyle azalan kan stoklarımızı yerine koymak için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz" çağrısı yaptı.

'Kan dostlarımıza katıl' daveti

Kan bağışı ve bunun ihtiyaç merkezlerine ulaştırılması 365 gün kesintisiz devam etmesi gereken bir süreç. Bu sebeple Türk Kızılay yeni bir kampanya başlattı.

Kınık, "Önümüzdeki günlerde tehlike olabileceğini, asgari stok seviyesinin altına düşebileceğini öngördüğümüz için bir farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımıza bir destek çağrısı yapmak durumunda kaldık" dedi.

"Kan Dostlarımıza Katıl" sloganıyla başlatılan kampanyanın hedefi de, geçen yılki rakamın üzerine çıkmak.

"3 milyon ünite kan bağışı alınması hedefleniyor"

Kınık, her yıl nüfus artışına bağlı olarak, sağlık hizmetlerinde artışa bağlı olarak kan ihtiyacının arttığını ifade ederek, "Bu sene de bu yükselme bekleniyor. 3 milyona yakın donasyon bu sene, Kızılay tarafından vatandaşlarımızdan alınacak" açıklamasını yaptı.

Bu durumda kimler kan bağışında bulunabiliyor?

Kınık, 18-65 yaş arasındaki sağlıklı her vatandaşın bağış yapabileceğini ifade ederek, "Erkeklerde yılda 4 kere kadınlarda yılda 3 kere kan bağışında bulunabiliyorlar. Biz Türkiye'nin 300 noktasında kan bağışı alıyoruz" dedi.

Randevuyla kan bağışı

Kan bağışlamak isteyenler, Kızılay'ın "kanver.org" sitesinden, 168 numaralı çağrı merkezinden ve mobil kan bağışı uygulamasından, yakınındaki kan merkezini öğrenebiliyor.

Randevu alındıktan sonra ise bağışçıya bilgilendirme yapılıyor. Bağışçı da en yakın "Kızılay Kan Bağışı" noktasına gidip, 15 dakikada kan bağışında bulunabiliyor.

Haber: Erhan Anzerlioğlu

Kamera: Çetin Ekin

Kurgu: Bedri Pasin