​Vali Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte alışveriş merkezlerinde birlikte denetimde bulundu.

Denetimde vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı. Vali Sezer, maske, mesafe ve hijyen konusunda güzel algının oluştuğunu söyleyerek, "Salgını az da olsa kontrol altına aldık ama bu bizim için asla yeterli değil" dedi.

"Bulaş riskinin arttığı görüldü"

Vali Sezer, salgını hep birlikte kontrol altına alacaklarını söyleyerek, "Şunu tespit ettik. Özellikle salgının kapalı alanlarda çok yoğun olduğu, aile içi ziyaretler, siteler ve apartmanların ortak kullanım alanlarında salgının devam ettiği, bulaş riskinin arttığı görüldü. Özellikle sitelerimizin ve apartmanlarımızın ortak kullanım alanlarını yasakladık.

Bu konuda da vatandaşlarımıza dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulunuyoruz. Çünkü, çocuklarımız oyun oynarken bulaş riskini evlerine kadar götürebiliyorlar. Buralarda bizim risk grubu olarak gördüğümüz yaşlılarımız var. Özellikle vatandaşlarımız, il dışı ve il içi ziyaretlerini zorunlu durumlar dışında durdurmaları gerekiyor" dedi.