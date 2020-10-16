Haber Giriş: Kaynak: AA
Aksaray'da okul önündeki veliler sosyal mesafeye uymadı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da bir ilkokulda öğrenciler, okuldan koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli ayrılırken, okul önünde bekleyen velileri ise sosyal mesafe kuralına uymadı.
Taşpazar Mahallesi'nde bulunan Timur Sarafoğlu İlkokulu'nda okul dağılımı sırasında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sosyal mesafeli olarak okuldan ayrılırken, okul önünde bekleyen aileler sosyal mesafeyi unuttu.
Okul güvenliği, velileri sosyal mesafe konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen veliler sosyal mesafeyi unutarak, çocuklarını alıp okuldan uzaklaştı. Bazı veliler ise kalabalığa tepki gösterdi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 14:20
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