Kırıkkale'de sağanak sele neden oldu: 50 ev ve 20 ahırda hasar oluştu

Çerikli beldesinde ikindi vakti etkili olan yağışın ardından su basan bir evde çökme meydana geldi.

Şiddetli sağanak nedeniyle ekili araziler ve bahçeler de zarar gördü.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek ve Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin, hasar gören alanlarda incelemeler yaparak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

"Hasar tespit çalışmaları sürüyor"

Kaymakam Akköz, gazetecilere, birkaç haftadır yoğun bir yağışla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bugün ikindi vakti beldede kuvvetli bir yağış meydana geldiğini aktaran Akköz, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız ve AFAD ekiplerimizle sahayı dolaştık. Can kaybının olmaması sevindirici. Devletimiz sahada, inşallah gerekeni yapacağız. Bir evde de selden dolayı çökme meydana geldi. Allah'tan o sırada evde kimse yokmuş. Evlerde ve farklı noktalarda hasar söz konusu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. AFAD Müdürümüz de burada, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Allah beterinden korusun diyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"20'ye yakın ahır, 50 civarında da evde hasar oluştu"

Belediye Başkanı Nuh Şahin de saat 15.00 sıralarında şiddetli bir yağışla karşılaştıklarını belirterek, AFAD'ın uyarısıyla kendilerinin de tüm önlemleri önceden aldıklarını dile getirdi.

Çeşitli derelerden gelen suların birleştikleri alanlarda su baskınlarının oluştuğunu ifade eden Şahin, "Şükürler olsun can kaybımız yok. Su basan ev, ahır ve bahçelerde hasar var. Sağanağın başından beri sahada olduğumuz için hemen müdahale ettik. Dere kenarlarında genişletme yaparak taşkın olmasını önlemeye çalıştık. Hasar gören ev ve ahırların temizliğini de belediye olarak yarına kadar yapacağız. Beldede 20'ye yakın ahır, 50 civarında da evde hasar oluştu" diye konuştu.