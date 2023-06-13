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Türkiye
AA 13.06.2023 05:47

Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 8 gözaltı
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağ yakalanan veya teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhislerini değerlendiren güvenlik güçleri, örgüte yardım ve yataklık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, HDP Beytüşşebap ilçe eş başkanı ile HDP ilçe yönetimi üyesi ve 1 muhtarın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerindeki operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 8'i yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

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Şırnak Terörle Mücadele PKK/KCK
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