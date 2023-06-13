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Türkiye
İHA 13.06.2023 05:26

Park halindeki servis midibüsü alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeki midibüs alev topuna döndü. Yanındaki kamyona da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Park halindeki servis midibüsü alev alev yandı
[Fotograf: İHA]

Mevlana Mahallesi 840. Sokak üzerinde meydana gelen yangında, park halindeki servis midibüsünde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın midibüsün tamamını kapladı. Yangın daha sonra da yan tarafta bulunan kamyona sıçradı.

Park halindeki servis midibüsü alev alev yandı

İhbar üzerinde bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Servis midibüsü kullanılmaz hale gelirken, kamyonda ise maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı 

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