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Türkiye
AA 13.06.2023 05:39

Çorum’da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çorum’da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobil paramparça oldu.

Çorum’da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]

19 yaşındaki Halil İbrahim K. idaresindeki otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum’da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hasar alan 4 aracın olay yerinden çekildiği sırada, iki otomobilin karıştığı bir kaza daha meydana geldi. İkinci kazada yaralanan olmazken trafik kısa süreli aksadı.

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