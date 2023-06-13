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Türkiye
AA 13.06.2023 06:14

Fethiye’de minibüs motosiklete çarptı: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet ile minibüs çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Fethiye’de minibüs motosiklete çarptı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Celal Bayar Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen minibüs, aynı istikamette seyreden Sonja Doğancıoğlu’nun kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince, Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçtı

Tüm müdahalelere rağmen Doğancıoğlu kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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