Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 3'ü çocuk 4 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Kırıkkale'de mantar zehirlenmesi 3'ü çocuk 4 kişiyi hastanelik etti. Zehirlenenler Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sanayi Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 4 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
B.U., G.G., N.U. ile E.G., sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 4 kişinin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale
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