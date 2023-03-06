Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgarların; Adana’nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat), Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 13 derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 13, en yüksek 18 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 8, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 6, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 12, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 11, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 13, en yüksek 23 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 18 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.
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