Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.07.2025 11:05

Kiracıyı çıkarmak için sayaçları söken emlakçıya hapis cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kiracıyı tahliyeye zorlamak için elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söken emlakçıya "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 2 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

Kiracıyı çıkarmak için sayaçları söken emlakçıya hapis cezası

Dairenin kararına göre, İstanbul'da bir emlakçı, daha önce kiraya verdiği bir evin sahibiyle birlikte hareket ederek, kiracıdan evi tahliye etmesini istedi.

Kira sözleşmesinin devam ettiğini belirten kiracı, evi boşaltmayı reddetti. Bunun üzerine emlakçı, tahliyeye zorlamak için kiracının abonesi olduğu elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söktü. Kiracının şikayeti üzerine emlakçı hakkında dava açıldı.

Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden sanık, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

"Rahatsızlık" verdiği belirtildi

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, sanığın, kiracıyı evden çıkarmak için önce telefonla aradığı, olumsuz cevap alması üzerine de giderek evin sayaçlarını söktüğü, böylece çeşitli yöntemlerle kiracıya "rahatsızlık verdiği" belirtildi.

Yerel mahkemenin, sanığın eylemine uyan suç vasfıyla yaptırımları doğru biçimde belirlediği aktarılan kararda, "Temyiz isteminin reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Emlak Konut
Sıradaki Haber
İstanbul Valisi Gül yılın ilk 6 ayındaki emniyet verilerini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Kenelere karşı açık renkli ve vücudu tamamen örten giysi önerisi
11:42
10 soruda Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun merak edilenleri
11:39
Gazze'den tedavi için Türkiye'ye 4 yaralı getirildi
11:45
Cumhuriyet'in izlerini taşıyan "İlk Mektep" restore ediliyor
11:46
SBÜ'de Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı başladı
11:40
MEB, YKS ve LGS adayları için 30 binden fazla "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu
Kazdağları'nın suyuyla beslenen tarlalarda yetiştirilen çilek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu
Kazdağları'nın suyuyla beslenen tarlalarda yetiştirilen çilek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu
FOTO FOKUS
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi ldu
TRT ekipleri Gazze'de vicdanın sesi ldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ