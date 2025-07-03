Kültür Yolu Festivali üçüncü kez Trabzon'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Trabzon, 5-13 Temmuz tarihleri arasında 9 gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak; kültürümüzü ve sanatımızı uluslararası sanat formlarıyla buluştururken şehrimizin marka değerine de katkı sağlayacak. Festival, Trabzon’un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini sanatın tüm disiplinleriyle harmanlayarak yerli ve yabancı misafirlere keyifli bir deneyim sunacak” dedi.

Festival boyunca şehir, konserlerden sergilere, atölyelerden tiyatro ve opera gösterilerine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar 400’e yakın etkinlikle sanatın her dalında renklenecek.

Etkinlikler şehrin 30’dan fazla farklı noktasında gerçekleştirilecek ve Trabzon’un kültürel mirasını, müzikten görsel sanatlara, gastronomiden el sanatlarına kadar pek çok alanda ön plana çıkaracak.

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri Trabzon Fuar Merkezi’nde düzenlenecek konserler olacak. Serkan Kaya, Oğuzhan Koç, Ekin Uzunlar, Gökhan Tepe, Kıraç, Merve Özbey, İsmail Türüt ve Fatma Turgut gibi ünlü sanatçılar Trabzonlulara müzik dolu geceler yaşatacak.

Ayrıca Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin “Karadeniz Rapsodisi Senfonik Türküler” ve “Arda Boyları” gibi özel projeleri, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin kapalı gişe oyun ve performansları sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

244 eserin arasında Atatürk'ün orijinal üniforması da var

Sergilerde ise sanatın evrensel diliyle buluşacak çok sayıda özel çalışma ziyaretçileri bekliyor. Samed Karagöz’ün küratörlüğünde Sliman Mansour’un eserlerinden oluşan “Ben Yıkılmayacağım” sergisi, Filistin’in direniş kültürünü ve kolektif kimliğini sanat aracılığıyla Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’ne taşıyacak.

Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin koleksiyonundan seçilen 244 eserin yer aldığı “Millî Mücadele” sergisinde ise Atatürk’ün orijinal üniforması da ziyaretçilerle buluşacak.

Ayrıca Anadolu kadınlarının başlıklarından ilhamla hazırlanan “Tak Takıştır Yap Yakıştır”, İskender Pala romanlarının resim sanatına yansıtıldığı “Kelimeler ve Renkler”, Anadolu masallarını görsellerle anlatan “Anadolu Masal Yolu” ve daha pek çok sergi festivalin zengin içeriğini oluşturacak.

Festival süresince üretmenin ve kültürel mirasla doğrudan temas kurmanın keyfi çeşitli atölyelerle yaşatılacak. Trabzon’un coğrafi işaretli ürünlerinden Trabzon hasırı, telkari, kazaziye ve keşan dokumaya kadar pek çok geleneksel el sanatı atölye çalışmalarıyla tanıtılacak. Ebru sanatı, ahşap oyma, geleneksel müzik çalgıları yapımı ve kültürel miras simülasyon deneyimleri de atölye programının öne çıkan başlıkları olacak.

Çocuklara özel hazırlanan “Çocuk Köyü”, festivalin en renkli bölümlerinden biri olacak. Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde kurulacak bu alanda tiyatro gösterileri, müzikaller, drama ve sanat atölyeleri, panayır çadırları ve tematik oyun alanları minik ziyaretçileri bekleyecek. Ayrıca Etnospor Tırı, Çocuk Oyunları Federasyonu Tırı ve Çanakkale Mobil Müze gibi projelerle çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı bulacak.

Kaybolmaya yüz tutmuş lezzetler özel menülerde yerini alacak

Trabzon’un gastronomi zenginliği festivalde “Lezzet Noktası” restoranları aracılığıyla öne çıkarılacak. Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Şef Ramazan Bingöl ve ekibi tarafından seçilen 12 restoranda Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel tatları özel menülerle ziyaretçilere sunulacak.

Restoranların girişlerine yerleştirilen “Lezzet Noktası” logoları, hem Trabzonluların hem de şehri ziyaret eden turistlerin uğrak noktası olacak.

Festivalde sanat sokağa taşacak; Forum Trabzon AVM’de “Sen de Çal” projesi kapsamında kurulan piyanolar ve sokak sahnelerinde genç müzisyenlerin performansları şehre müzik dolu bir atmosfer kazandıracak.

Söyleşi ve panellerde Osman Egin, Nihat Hatipoğlu, Tufan Gündüz, Beyhan Budak gibi alanında uzman isimler Trabzonlularla buluşarak kültür ve sanat sohbetleri gerçekleştirecek. Müze gezileri, FotoMaraton etkinlikleri ve Coşkun Aral söyleşisi ile festival, katılımcılara görsel ve kültürel bir şölen yaşatacak.

Bakan Ersoy, Trabzon Kültür Yolu Festivali’nin, Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve sanatsal çeşitliliğini tanıtmak, şehirlerin marka değerini güçlendirmek ve her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmak amacı taşıdığını belirterek, herkesi bu büyük kültür sanat buluşmasına davet etti.