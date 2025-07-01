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Kültür-Sanat
TRT Haber 01.07.2025 17:13

Ahmet Kural "Gassal" dizisindeki rolüyle İtalya'da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"ın başrol oyuncusu Ahmet Kural, "Baki" karakteriyle İtalya'da ödüle layık görüldü.

Ahmet Kural "Gassal" dizisindeki rolüyle İtalya'da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı
[Fotograf: AA]

İzleyicilerin beğenisini kazanan dizinin başrolü Kural, Italian Global Series Festival'de Uluslararası Yarışma'nın "Komedi" kategorisinde "Maximo En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

21-28 Haziran 2025 tarihleri arasında İtalya'nın, Riccione ve Rimini bölgelerinde gerçekleşen festivalde, Kural'ın canlandırdığı "Baki" karakteri izleyiciler ve jüri üyeleri tarafından büyük övgüyle karşılandı. Kara mizah ve dramı bir araya getiren performans, festivalin prestijli ödüllerinden biriyle taçlandırıldı.

Uluslararası yapımları desteklemek ve sektör profesyonellerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Italian Global Series Festival", televizyon ve dijital platform dünyasının yükselen projelerini öne çıkarmayı amaçlıyor.

Kural, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Gassal" dizisinin ölüm gibi evrensel ama konuşulmaktan kaçınılan bir temayı kara mizah diliyle anlattığını belirterek, dizinin yüreğe dokunan bir hikaye sunduğunu vurguladı.

Ödülünü bu hikayeye emek veren herkes adına aldığını ifade eden Kural, "Bu hikayeyi milyonlarla tanıştıran TRT'ye ve tabii platformuna, yapımcımıza, senaristimize ve yönetmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu ödülü beni destekleyen aileme ithaf ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Kural "Gassal" dizisindeki rolüyle İtalya'da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı

tabii orijinal yapımı "Gassal", ölü yıkayarak hayatını kazanan ve içine kapanık bir yaşam süren Baki'nin, geçirdiği bir kazayla derinleşen içsel yolculuğunu konu alıyor. Geçmişle yüzleşme, yalnızlık ve dönüşüm temalarını ele alan dizi, kara mizah türündeki anlatımıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazandı. ​​​​​​​

Festivalin en prestijli ödülleri olan Maximo Ödülleri "Drama", "Komedi" ve "Mini Dizi" kategorilerinde veriliyor.

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