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Türkiye
AA 03.07.2025 09:43

Balıkesir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Ahtım K, idaresindeki otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Daha sonra aynı yönden gelen Abdullah A. kontrolündeki otomobil de bu araçlara çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Yaşar E., Seda K., Serap E., Jale A., Eslem A. ve Ömer Poyraz A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücüler Ahmet K., Ahtım K. ile yolculardan Yaşar E., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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