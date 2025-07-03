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Türkiye
TRT Haber 03.07.2025 09:39

Şehit yakınları ve gazilere doğal gazda indirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve BOTAŞ iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilecek uygulamayla şehit yakınları ve gazilerin evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirim sağlandı.

Şehit yakınları ve gazilere doğal gazda indirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni sosyal politika ve hizmet modelleri hayata geçiriliyor.

Şehit yakınları ve gazilere sunulan destek kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile BOTAŞ iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilen düzenlemeyle doğal gazda indirim sağlandı.

Bu kapsamda BOTAŞ, şehit yakınları ve gazilerin evsel tüketimlerini yüzde 50 indirimli tarifelendirecek.

"Yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Milletimizin emaneti aziz şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize hayatın her alanında destek sunmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak, aile ekonomilerine katkıda bulunmak için farklı projeler yürüttüklerini söyledi.

BOTAŞ yönetimine de teşekkür eden Bakan Göktaş, “Bakanlığımızın talebini geri çevirmeyen BOTAŞ ile birlikte şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ev ekonomilerine katkı sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.


 

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Doğal gaz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş BOTAŞ
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