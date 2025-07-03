Çeşme'de orman yangını: İzmir-Çeşme kara yolu ulaşıma kapatıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Yangın, Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerliyor.

Enerji kesintisinin yaşandığı bölgede, yangının trafo ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alındı.

İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler İzmir-Çeşme Otoyolu'na ulaştığı için yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Tedbir amaçlı 3 mahalle boşaltıldı

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, Germiyan Mahallesi yakınlarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında başladığını ve saatte 85 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldığını belirtti.

Vali Elban, ihbarının ardından yaklaşık 13 dakika içerisinde ekiplerin havadan ve karadan müdahaleye başladığını belirtti:

"Çok süratli rüzgarın etkisiyle yangın Germiyan, Karaköy ve Nohutlu mahallelerimize doğru hızlıca yayıldı. Akşam saat 20.30'a kadar 6 uçak, 20 helikopterle havadan, o saatten şu ana kadar arkadaşlarımız 217 kara aracı, 783 personel ve bununla birlikte güvenliği ve trafiği sağlayan jandarma ve emniyet personelimizle mücadelemize devam ediyoruz.

Yangın 3 mahalleyi tehdit etti, bu 3 mahalleyi boşalttık. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Yangının başladığı Ildır mevkisinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor."

Yangının elektrik hattından çıktığını değerlendirdiklerini belirten Elban, "Hem teknik ekiplerin ilk yaptığı değerlendirme hem de o civardaki görgü tanıklarının bize ifade ettikleri, elektrik hattından çıktığı söyleniyor." dedi.

Vali Elban'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet eşlik etti.

Ödemiş'te de yangın çıktı

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Elban, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elban, devam eden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Elban, Suçıktı Mahallesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 21.30 sıralarında Ödemiş'in Tosunlar ve Suçıktı mahalleri arasında elektrik hatlarından kaynaklı olduğunu değerlendirdikleri yangının çıktığını söyledi.

Yangının 2 mahalleye sirayet ettiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

"Her 2 mahallemizdeki vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde tahliye etmek için arkadaşlarımız yoğun bir çaba içinde oldular. Dolayısıyla Tosunlar Mahallesi çok süratli bir şekilde tahliye edildi. Ancak Suçıktı Mahallesi'ne yangın geldiğinde vatandaşlarımızın bir bölümü içinde kalmıştı ama jandarmamızın, AFAD'ımızın, orman ekiplerimizin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın yoğun çabasıyla tüm vatandaşlarımız salimen tahliye edildiler. Her iki mahallemizde de yangından kaynaklı evlerimizde bazı hasarlar var. Yarın yangınla ilgili durum netleştikten sonra hasar tespitleriyle son durum ortaya çıkacak. Yangın şu anda devam ediyor. Kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak her 2 yerleşim yerini geçmiş durumda. Yangın ilerlediği yönde de şu an için herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekte."

Vali Elban'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Beydağ Kaymakamı Ömer Niğdelioğlu, Bayındır Kaymakamı Murat Mete ve Tire Kaymakamı Vural Karagül eşlik etti.

Olay

Dün Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile iş makinaları sevk edilmişti.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaşmış, Tosunlar ve Suçıktı Mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.