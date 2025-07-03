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Türkiye
AA 03.07.2025 01:07

Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

A.K. idaresindeki otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Daha sonra aynı yönden gelen A.K. kontrolündeki otomobil de bu araçlara çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yoldaki trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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