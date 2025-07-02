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Türkiye
AA 02.07.2025 22:20

Çeşme'de orman yangını

İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yangını söndürmek için ekipler yoğun müdahale ediyor. İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Çeşme'de orman yangını
[Fotograf: AA]

Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çeşme'de orman yangını

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Çeşme'de orman yangını

İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı

İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılırken, alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı.

Yangın Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerlemesini sürdürüyor.

Enerji kesintisinin yaşandığı bölgede, yangının trafo ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alındı.

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