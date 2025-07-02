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Türkiye
AA 02.07.2025 20:40

Kocaeli'de orman yangını

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'de orman yangını
[Fotograf: AA]

Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına 141 personel ile aralarında helikopter, arazöz ve iş makinelerinin de bulunduğu 61 araçla müdahale edildi.

Kocaeli'de orman yangını

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bölgede Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilgililer incelemelerde bulundu.

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