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Türkiye
TRT Haber 03.07.2025 06:51

Erzurum-Rize arasında düşen uçaktaki yolcu sağ olarak kurtarıldı

Erzurum-Rize kırsalı sınırlarında iki kişilik özel uçak düştü. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, JAK ekiplerinin düşen uçağa ulaştığını, uçaktaki yolcunun sağ olarak kurtarıldığını, pilotun ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Erzurum-Rize arasında düşen uçaktaki yolcu sağ olarak kurtarıldı

Erzurum-Rize kırsalı sınırlarında iki kişilik özel uçak düştü.

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir hava aracının düştüğü ihbarı gelmişti.

Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirilmişti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, JAK ekiplerinin düşen uçağa ulaştığını, uçaktaki yolcunun sağ olarak kurtarıldığını, pilotun ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

 

 

AFAD'dan ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) düşen uçağın enkazına ulaşmak için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

AFAD’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sivrihisar'dan havalanarak Rize'ye giden ve 2 kişinin bulunduğu bir uçağın saat 18.18'de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine; Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 dron, 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 1 kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Sağlık ekipleri, AKUT'tan 2 araç ve 10 personel yönlendirilmiştir. Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede arama çalışmaları devam etmektedir."

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