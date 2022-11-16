Saraçmehmet Çavuş Mahallesi'ndeki Musalla Parkı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Oyun aletlerinin yandığını gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında parktaki oyun grupları, kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangını çıkaran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatırken, belediye yetkilileri de suç duyurusunda bulundu.

Ekiplerce bölgede yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.Y.S. ve M.B. yakalandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.