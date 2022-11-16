Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. E.S. yönetimindeki hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Durulmuş köyü mevkiinde şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki E.S.S. ve İ.E. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Numune Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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