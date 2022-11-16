Arsuz Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Kale- Çevlik yolundaki denizde patlayıcı kullanılarak çeşitli cins balıkların avlandığını tespit etti.

Operasyon yapan ekipler, aynı yöntemle 8 kilogram balık avlayan A.Ç., O.G. ve İ.G.’yi gözaltına aldı; balıklara da el koyuldu.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 16 torpil, fitil, kullanıma hazır 2 patlayıcı madde, patlayıcı madde etkisini artırmak amacıyla kullanılan kükürt, şeker gübresi ile koli bandı kablo bandı ve ip ele geçirildi.

Şüphelilere, 'Su Ürünleri Kanunu' kapsamında kabahatlerden her biri için 14 bin 860 TL toplamda 44 bin 580 TL ceza kesildi