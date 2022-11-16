Yenice Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir okula ait lojmanda yaşayan hizmetli Sait Yavaşhan, evin içindeki duman kokusunu fark ederek 32 yaşındaki eşi Keziban ve çocukları 1 yaşındaki Mehmed Nedim ile 7 yaşındaki Nimetullah Yavaşhan'ı kontrol etti.

Anne ve iki çocuğunun yarı baygın vaziyette olduğunu gören Yavaşhan'ın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen 3 kişiyi Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavileri süren anne ve iki çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.