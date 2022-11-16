Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anne ve 2 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile 2 çocuğu tedavi altına alındı.
Yenice Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir okula ait lojmanda yaşayan hizmetli Sait Yavaşhan, evin içindeki duman kokusunu fark ederek 32 yaşındaki eşi Keziban ve çocukları 1 yaşındaki Mehmed Nedim ile 7 yaşındaki Nimetullah Yavaşhan'ı kontrol etti.
Anne ve iki çocuğunun yarı baygın vaziyette olduğunu gören Yavaşhan'ın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen 3 kişiyi Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavileri süren anne ve iki çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Soba Zehirlemesi
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