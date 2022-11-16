Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım Perşembe günü rüzgarın, bölgede güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

