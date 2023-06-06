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Türkiye
AA 06.06.2023 16:58

Kendisini depremzede olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi yakalandı

Zonguldak'ta kendini depremzede olarak tanıtıp sağlık çalışanlarına sahte elektronik eşya satan kişi gözaltına alındı.

Kendisini depremzede olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde görevli bir hemşirenin, kendisini depremzede olarak tanıtan bir kişinin sahte akıllı saat sattığı yönündeki şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kimliği ve yeri tespit edilen şüpheli H.S. (50), Ankara'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

Operasyonda sahte elektronik eşya ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede birçok mağdurun şüpheliye attığı mesajlar ve dolandırıcılık yaptığına dair deliller ele geçirildi.

Zanlının depremde dükkanının yıkıldığını, paraya ihtiyacı olduğunu söylediği, akıllı saat, kablosuz kulaklık, cep telefonu gibi sahte ürünleri aynı gerekçeyle Düzce, Edirne, İstanbul ve Ankara'daki hastanelerde görevli sağlık çalışanlarına sattığı öğrenildi.

H.S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, bu sırada bir gazetecinin "Depremzedeyim dediğiniz doğru mu?" sorusuna, "Hayır, karım kanser hastası. O yüzden. Çok ameliyat borcum vardı." karşılığını verdi.

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Zonguldak Dolandırıcılık
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