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Türkiye
İHA 06.06.2023 16:34

Aküsü değiştirilen kamyonete otomobil çarptı, işçiler yola savruldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, virajı alamayıp kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. O sırada kamyonetin aküsünü değiştiren iki personel yola savruldu.

Kaza, 29 Mayıs Pazartesi günü Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havada viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini yitiren sürücünün kullandığı otomobil, o sırada park halinde aküsü değiştirilen bir kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin içerisinde akü değişimi yapan Talha Şeker ve Mehmet Kirit yola savruldu.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise araçta sıkıştı. İhbarla birlikte olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, akü işletmesinin çalışanlarını hastaneye kaldırırken, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bahse konu olan kazanın yaşandığı aynı yerde, 2 gün önce de trafik kazası meydana geldiği öğrenildi.

"Haftada 2-3 kaza oluyor"

Yaralanan akü işletmesi çalışanlarının mesai arkadaşlarından Hüseyin Özdarmar, "Haftada 2-3 kaza oluyor. Yağış olursa sıklığı da değişiyor. Önlem alınmasını istiyoruz. Yolu bilmeyenler ister istemez bize doğru geliyorlar. 3 kişi yaralandı. Ben kazadan 20 saniye önce girdim içeriye, bir arkadaşım 5 saniye önce, bir arkadaşımda kapıdayken son anda fark etti. Hepimiz aynı anda kazaya karışacaktık belki de. Cumartesi günü de yan tarafımızdaki paketçi arkadaşımız kıl payı kurtuldu. Çarpış olsaydı hiç sansı olmayacaktı" dedi.

Bölgedeki esnaflardan Ömer Kurt da, virajın oldukça keskin olduğunu ve bölgeye kavşak ve trafik ışıklandırılması gerektiğini söyledi.

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