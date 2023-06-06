Ordu'da sağanak toprak kaymasına neden oldu

İkizce ilçesinde dün gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla yağan sağanakta, metrekareye ortalama 100 kilogram yağışın düştüğü ilçede derelerin debisi yükseldi.

Yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Birçok noktada küçük çaplı heyelanlar oldu.

Heyelanlar nedeniyle ilçeye bağlı Yoğunoluk, Devecik, Şenbolluk, Başönü ve Kaynartaş mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Bazı noktalarda fındık bahçeleri de zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile İkizce Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Kapalı yol, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. İlçede temizlik çalışmasının devam ettiği bildirildi.