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Türkiye
DHA 06.06.2023 16:22

Ordu'da sağanak toprak kaymasına neden oldu

Ordu'nun İkizce ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda heyelanlar meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü.

Ordu'da sağanak toprak kaymasına neden oldu
[Fotograf: DHA]

İkizce ilçesinde dün gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla yağan sağanakta, metrekareye ortalama 100 kilogram yağışın düştüğü ilçede derelerin debisi yükseldi.

Yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Birçok noktada küçük çaplı heyelanlar oldu.

Ordu'da sağanak toprak kaymasına neden oldu

Heyelanlar nedeniyle ilçeye bağlı Yoğunoluk, Devecik, Şenbolluk, Başönü ve Kaynartaş mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Bazı noktalarda fındık bahçeleri de zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile İkizce Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ordu'da sağanak toprak kaymasına neden oldu

Kapalı yol, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. İlçede temizlik çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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