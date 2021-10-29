Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü refüje çıktı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, refüje çıktı.
Melisa T., otomobiliyle Hafsa Sultan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarında ilerlerken önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırıp refüje çarptı.
Kazada şoka giren sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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