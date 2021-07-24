İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Muş'ta açılan 112 Acil Çağrı Merkezi, 10 Şubat'ta ilk çağrısını aldı.

Sağlık, itfaiye, polis, jandarma, orman ve AFAD ekiplerine ihbarların ulaştırılmasının sağlandığı merkezde, acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren görevliler, gereksiz aramaları süzerek asıl çağrıların ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlıyor.

Vakalara acil müdahale edebilmek ve can kayıplarını önleyebilmek için 24 saat görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, zamanla yarışırken asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar nedeniyle zorlanıyor.

Kentte hizmete açıldığı 10 Şubat'tan bu yana binlerce çağrıya cevap veren görevliler, evlilik ve arkadaşlık tekliflerinin yanı sıra "Kırtasiye malzemesi istiyorum", "Bir kamyon parke taşı gönderebilir misiniz?", "Köyümüze okul yapabilir misiniz?", "Topumuz patladı yeni top gönderebilir misiniz?" ve "Kedimizin psikolojisi bozuldu ağaçtan inmiyor, ne yapmalıyız?" gibi sorularla da karşılaşıyor.

"Günde ortalama 3 bin çağrının yüzde 88'i asılsız"

Merkez müdürü Tuncay Mergen, merkezde 42 personelin görev yaptığını, bunlardan 26'sının çağrı elemanı olduğunu söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezinin amacının acil hizmet veren kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak olduğunu ifade eden Mergen, şöyle konuştu:

"Acil hizmetlerin tek numarada birleşmesi hem maliyeti hem de çağrı süresini azalttı. Bu koordinasyonu sağlarken asılsız çağrıları azaltmak kurumumuzun görevleri arasında yer alıyor. En önemli sorunlarımızdan biri asılsız çağrılar. Bunları azaltmak için gerekli olan çalışmaları yapıyor ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz burayı gereksiz yere aramamaları. Vatandaşlardan duyarlı olmalarını istiyoruz. Asılsız çağrılar olduğunda başka vakalara ulaşmada biraz gecikme yaşıyoruz."

Amaçlarının asılsız çağrıları yüzde 50'lerin altına indirmek olduğunu anlatan Mergen, "Kurumumuz ilk açıldığında personelin reaksiyon süresi 3.70 saniye iken şu anda 1.60 saniyelere indi. Bunu 1.50 saniyenin altına indirmeyi hedefliyoruz. Bundan dolayı vakalara daha erken ulaşmaya çalışacağız. Günlük çağrımız yaklaşık 3 bin civarında, bunun yüzde 88'i asılsız çağrı." dedi.

"Gereksiz çağrılarla zaman kaybetmek istemiyoruz"

Çağrı karşılama personeli Melek Subaşı ise salgın sürecinde daha fazla çağrı aldıklarını, kısıtlamaların kalkmasıyla çağrı yoğununun azaldığını belirtti.

Asılsız çağrıların en büyük sorunlarından biri olduğunu kaydeden Subaşı, "İnsanlara hayat olmaya çalışıyoruz. 112 Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmeyin. Gereksiz çağrılarla ilgilenmek istemiyoruz." diye konuştu.