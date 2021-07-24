Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul çevrelerinde sağanak bekleniyor
İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Sağanak
Son Haberler
- 11:03
- 10:57
- 11:06
- 10:26
- 10:50
Sıradaki Haber
Dönüşler başladı: Bolu geçişinde trafik akıcı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz