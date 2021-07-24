86 yıllık hasret tam bir yıl önce bitti. Yüzbinler tarihi ana şahitlik etti. Ayasofya Camii, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 cuma günü yeniden ibadete açıldı.

Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da binlerce kişi Ayasofya Camii ve etrafında toplandı. İlk namaz için saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay kararının ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için imzayı attı. Seçkin bilim insanları, Ayasofya'nın yeniden açılışı için çalıştı.

Ayasofya’nın halısı Manisa’dan

Teknik ekipler, uzmanlar görev yaptı. Sadece kıble yönündeki figürler perdeleme sistemiyle kapatıldı.

Freskler orijinal haliyle bırakıldı. Manisa'da dokunan halılar camiye serildi.

Minber örtüsü, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından orijinaline sadık kalınarak dokundu.

Coşkun Yılmaz: Bir uyum ve ahenk içinde olmasına özen gösterildi

İstanbul Kültür Ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya’daki eserlerin hiçbirinin boyanmadığını ve kapatılmadığını söyledi:

“Ayasofya’da var olan freskler ve diğer çizimlerin sanat eserlerinin tarihi eserlerinin hemen hemen hiçbiri kapatılmadı boyanmadı sıvanmadı. Bilakis dünyaya örnek teşkil edecek bir şekilde muhafazasına önem gösterildi.

Halı da yüzde yüz yün yapağı çok özel dokutuldu ve en iyi halının ortaya çıkmasına özen gösterildi. Rengine varıncaya kadar da mimari yapının renkleri dikkate alınarak, bir uyum ve ahenk içinde olmasına dikkat edildi”

Minber örtüsü, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından orijinaline sadık kalınarak dokundu.

İbadete açıldığı gün 21 bin polis görev yaptı

Salgın günlerine denk geldiği için açılış gününe özel önlemler alındı. 21 bin polis görev yaptı.

Caminin tabelasını hattat Mehmet Özçay hazırladı. Caminin dış kapı duvarına asılan "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelasını Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış gününde namazın ardından Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, açılışa birlikte katıldı. Ezanı, 4 minareden 4 müezzin okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, minbere, fethin nişanesi olarak kılıçla çıktı. Hutbeyi okudu. 86 yıl sonra ilk namazı kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış gününde Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Ahmet Bağış

