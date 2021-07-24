Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 01:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otobüsün bagajından 11 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bagaj kısmına gizlenen ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Otobüs şoförü ile muavin hakkında 'göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.
Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Sıcaktan bitkin halde bulunan ve Batman'dan Aksaray'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsündeki göçmenlerin yapılan üst aramasında sahte kimlik çıktı.
Şoför hakkında adli işlem başlatılırken, göçmenler Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Gaziantep
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