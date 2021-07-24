Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Sıcaktan bitkin halde bulunan ve Batman'dan Aksaray'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsündeki göçmenlerin yapılan üst aramasında sahte kimlik çıktı.

Şoför hakkında adli işlem başlatılırken, göçmenler Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



