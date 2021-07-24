Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 01:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kardeşler arasında arazi kavgası: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de 3 kardeş arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kardeşlerini silahla vurarak öldüren zanlı, takip sonucu Sakarya'da yakalandı
Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler, arazi paylaşımı nedeniyle sözlü kavgaya başladı.
Kavganın arbedeye dönmesiyle İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları Şaban ve Suat K.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Devlet Hastanesine kaldırdı.
Zanlı Sakarya'da yakalandı
Şaban ve Suat K. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaçan İbrahim K. jandarmanın takibi sonucu Sakarya'da yakalandı.
Soruşturma sürüyor.
Etiketler: Düzce Toplumsal Şiddet
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