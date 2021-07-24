İnce, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan polis denetim noktasını ziyaret etti.

Bayram trafiği yoğunluğunun dönüş yolunda devam ettiğini söyleyen İnce, 13 günlük eylem planı uygulandığını belirtti.

Sürücüleri kurallara daha da dikkatli bir şekilde uymaya çağıran İnce, "Bütün amacımız, aldığımız tedbirleri sahada layıkıyla uygulayıp sürücülerimizin bunlara riayet etmelerini sağlamak. Onların sağlığı için, kazasız bir bayram geçirebilmemiz için, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz. Bunun için de bir dizi tedbirler aldık. Özellikle havadan denetimlerimiz söz konusu. Helikopter ve dronlarla denetimlerimizi etkili bir şekilde devam ettiriyoruz. Tedbirlere uymayan bir uygulama olduğunda gerekli işlemleri yerine getiriyoruz" diye konuştu.

"226 bin 500'den fazla personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor"

Türkiye genelinde 225 bin 500'den fazla emniyet personelinin görev başında olduğunu belirten İnce, şunları kaydetti:

"35 baş müfettişimiz bayram süresince sahada aktif bir şekilde çalışıyorlar. 225 bin 500'den fazla personelimiz görev başındalar. Gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Bizler de onlara hem destek olmak hem de yapmış oldukları çalışmaları yerinde görmek için bu şekilde sahada arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii bütün hedefimiz, kazaları sıfırlamak, hiçbir kazanın olmadığı günleri yakalamak. 'Vizyon sıfır' hedefiyle hareket ediyoruz. Yani trafik kazalarında sıfır ölümlü trafik kazasını yakalamaya çalışıyoruz."

Denetim sırasında sürücülere uyarılarda bulunan İnce, çocuklara oyuncak hediye etti.

İnce, bayram tatili seyahatleri özelinde son 10 yılda meydana gelen kazalara bakıldığında bu sene yüzde 36'lık düşüş olduğunu da sözlerine ekledi.