Zöhre ve Emre S.'nin pozitif ve temaslı oldukları halde cenaze törenine gittikleri ihbarı üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri, çiftin Güzeltepe Mahallesi'ndeki evine gitti.

Çiftin evde bulunmaması üzerine ekiplerin iletişime geçmesiyle aile fertleri eve geldi. Emre S., ekiplere annesinin cenazesine katılmak için evden çıktıklarını iddia etti.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanan karı koca, ekiplerin refakatinde 2 çocuğuyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.