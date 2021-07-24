Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dönüşler başladı: Bolu geçişinde trafik akıcı
[Fotoğraf: DHA]
Kurban Bayramı tatili dönüşünde trafiğe takılmamak için tatilciler yola erken çıkarken TEM Otoyolunun Bolu geçişinde ulaşım akıcı seyrediyor.
Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinden itibaren yollara düştü.
TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı ancak ulaşımda herhangi bir aksama olmadı.
Herhangi bir aksama yok
Sabah saatlerinde ise yollarda yoğunluk olmadığı gözlenirken trafikte durma ya da aksama da meydana gelmedi.
Etiketler: Bolu Kurban Bayramı Trafik
Son Haberler
- 11:03
- 10:57
- 10:47
- 11:06
- 10:26
Sıradaki Haber
Şile'de denizde kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz