Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinden itibaren yollara düştü.

TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı ancak ulaşımda herhangi bir aksama olmadı.

Herhangi bir aksama yok

Sabah saatlerinde ise yollarda yoğunluk olmadığı gözlenirken trafikte durma ya da aksama da meydana gelmedi.