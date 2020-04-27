Kaza İstanbul'un işlek merkezlerinden Aksaray'da yaşandı. Sabah saatlerinde bir otomobille İETT otobüsü çarpıştı.

Savrulan otomobil yolun dışına çıktı. Yeraltı çarşısının girişindeki camı kırıp düştü. Yürüyen merdivenin üzerinde asılı kaldı.

Koronavirüs sebebiyle çarşının ve sokakların boş olması bir şanstı. Sadece 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından ekipler olay yerine sevk edildi. Yaralılar ayakta tedavi edildi. Hasar gören otomobil çekiciyle çıkarılarak götürüldü.