Trabzon'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 236 kişiye toplam 161 bin 827 lira ceza kesildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 il arasında yer alan Trabzon'da uygulamaya riayet eden vatandaşlara ve kaymakamlık Vefa Sosyal Destek gruplarına teşekkür etti.

Van'da 453 kişiye ceza

30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Van'da ekipler, uygulamanın başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 00.00 tarihleri arasında kurallara uymayan toplam 453 kişiye 1 milyon 341 bin 452 lira idari para cezası uyguladı.

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 bin 270 kişiye 4 milyon 828 bin 384 lira idari para cezası kesildi.

Bursa'da 23-26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1109'u polis, 178'i jandarma bölgesinde olmak üzere 1287 kişiye 3 milyon 495 bin 745 lira ceza yazıldı.

Eskişehir'de de kısıtlamayı ihlal eden 358 kişiye 747 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir'de ise polis ve jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerde genelgelerde belirtilen durumlar dışında sokağa çıkan, kurallara uymayan 625 kişiyi 585 bin 543 lirayla cezalandırdı.