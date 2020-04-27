Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Van Mit Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Van'dan Afganistan'a geçmek isteyen ve DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.