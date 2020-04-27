Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden (YYÜ) yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 ay önce COVID-19 teşhisi konan Prof. Dr. Çobanoğlu'nun görev yaptığı hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Tedavisinin ardından taburcu edilerek görevine başlayan Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Çobanoğlu, hastalığı süresince kendisine destek olan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür etti.

"Yenik düşmemem gerektiği inancı, iyileşmeme katkıda bulundu"

Sağlığına kavuşmasının meslektaşlarına da güç vereceğini belirten Ufuk Çobanoğlu, "Bu süreçte hem halkımıza, hem sağlık çalışanlarımıza moral ve güç vereceği düşüncesi, bu hastalığa yenik düşmemem gerektiği inancı, iyileşmeme büyük katkıda bulundu" dedi.

Vali Bilmez'in tedavi sürecini yakından takip ettiğini ve tüm imkanları iyileşmesi için seferber ettiğini anlatan Çobanoğlu, şunları söyledi:

"Hasta sağlığını kendi sağlıklarından daha çok önemseyerek büyük bir özveri ile çalışmakta olan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin tüm sağlık çalışanlarına ve bu süreçte dua ve desteklerini esirgemeyen öğretim üyesi arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim."