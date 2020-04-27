İskelelerde bekleyen polis ekipleri, Adalar yolcularının izin belgesi olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi bulunmayanlar geri çevriliyor. Sadece çalışanlar görev kağıtlarını ibraz ederek Adalar’a gidebilecek.

Adalar Kaymakamlığı, 26 Nisan'dan itibaren Adalar'a giriş ve çıkışları kısıtlama yapıldığını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Kısıtlama kapsamında, oteller ve restoranlar da faaliyetlerini durdurdu. Adalara giriş ve çıkışlar 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar yasak olacak.

