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Adalar'a kontrollü vapur seferleri başladı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs önemleri kapsamında İstanbul Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı.
İskelelerde bekleyen polis ekipleri, Adalar yolcularının izin belgesi olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi bulunmayanlar geri çevriliyor. Sadece çalışanlar görev kağıtlarını ibraz ederek Adalar’a gidebilecek.
Adalar Kaymakamlığı, 26 Nisan'dan itibaren Adalar'a giriş ve çıkışları kısıtlama yapıldığını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Kısıtlama kapsamında, oteller ve restoranlar da faaliyetlerini durdurdu. Adalara giriş ve çıkışlar 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar yasak olacak.
Etiketler: vapur seferleri koronavirüs adalarSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 09:50
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