Gümüşhane’de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere yonca, korunga, fiğ, silajlık mısır, yem bezelyesi ve yulaf tohumu dağıtıldı.

İl genelinde 160 ton yem bitkisi tohumu yüzde 50 hibe ile üreticilere ulaştırıldı. Tohumların ekilmesiyle 21 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

26 bin dönüm alanda ekim

Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, tarımsal üretimin devamlılığı için şartlar ne olursa olsun çiftçilerin üretmeye devam ettiğini belirterek, “Bakanlık olarak çiftçimizin yanında olmaya teşkilat olarak devam etmekteyiz. Bu kapsamda İl Özel İdaresi destekli sağlamış olduğumuz 160 ton yem bitkisi tohumunu toprakla buluşturuyoruz. Yaklaşık 26 bin dönüm alanda yem bitkileri ekimi yapmaktayız” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Gümüşhane genelinde nisan ayı sonu itibarı ile büyük oranda ekimlerin yapıldığını anlatan Birşen, “Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere tohum desteklemeleri sağladık" diye konuştu.

Yaklaşık 26 bin dönüm alanda ekimler yapılarak 21 milyonluk tarımsal hasılat hedeflediklerini belirten Birşen, şunları söyledi:

"65 yaş ve üzeri çiftçilerimizin tohumları kurum olarak köy ve mahallerdeki evlerine götürülerek teslim ettik. Çiftçilerimiz bu uygulama ve çalışmalarımızdan son derece memnun kaldı. Sizler için tarladayız. Biz üretmeye devam ediyoruz. Sizin için üretiyoruz. Siz evde kalın sağlıklı kalın."