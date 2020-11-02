Emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonları sürüyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Argıncık ve Mimar Sinan mahallerinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Bir otomobil ve şüphelilerin ikamet ettiği 3 evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.