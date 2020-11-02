Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de zehir tacirlerine yönelik operasyon: 3 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonları sürüyor.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Argıncık ve Mimar Sinan mahallerinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Bir otomobil ve şüphelilerin ikamet ettiği 3 evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 18:40
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